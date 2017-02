Algas 67. Berliini filmifestival

10. veebruaril avati piduliku galaüritusega 67. Berliini filmifestival. Kuldsele karule kandideerivad ligi 30 võistlusprogrammi filmi, nende hulgas ka festivali avafilm, prantslase Etienne Comari mängufilm "Django".

Berliini Filmifestival on aasta esimene A-klassi festival, mis tähendab, et selle hooaja oodatuimad filmid esilinastuvad just seal. Festivali filmiturul osalevad aktiivselt ka Eesti filmitegijad - esindatud on näiteks mängufilmid "Teesklejad", "Sangarid" ja "November".

Ainsa Eesti kaastootmisel valminud filmina osaleb programmis dokumentaalfilm "Protsess. Venemaa riik Oleg Sentsovi vastu". Film jälgib ukrainameelsuse tõttu kahekümneks aastaks vangi mõistetud Ukraina režissööri Oleg Sentsovi kohtumenetlust. "Me tahtsime pääseda suurele festivalile, et tõmmata tähelepanu Oleg Sentsovi teemale," sõnas produtsent Max Tuula ja selgitas, et nad plaanivad ka Ukraina ja Eesti esilinastusi. "Uurime festivalide võimalusi ja võimalik, et aasta lõpus näidatakse filmi ka Venemaal."