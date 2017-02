Tristan Priimägi andis kolm filmisoovitust

Filmikriitik Tristan Priimägi jagas taaskord kolm soovitust, milliseid filme võiks sel nädalavahetusel kinno vaatama minna või millised filmid võiks hoopis vaatamata jätta.

"John Wick 2" režissöör Chad Stahelski

"Autodega tagaajamised, tulistamine, lähivõitlus kätega, lähivõitlus nugadega, kaunid naised - see kõik on seal olemas. Töötab see film täpselt kahel põhjusel - esiteks on ta suhteliselt osavalt tempovahetustega ümber käinud ja teiseks sellepärast, et ta on niivõrd karikatuurne igas oma võimalikus lahenduse ja käsitluses. Igatepidi nii üle vindi, et see hakkab sümpaatseks muutuma vähemalt mulle. Absoluutne üllatus võiks isegi öelda. Hea, et nad pole siin eriti pingutanud mõelda tühja-tähja peale. Puhas meelelahutus ja toimival kujul."

"Lego Batman Film" režissöör Chris McKay

"Film on äärmiselt aktiivne, niivõrd intensiivne, et kohati on raske vaadata isegi. Lugu iseenesest on väga tüüpiline. Keskne probleem on, et Batman on kuidagi üksinda ja kuidas ta siis oma üksindusest jagu peaks saama ja perekonna aktsepteerima enda ellu. Lisategelastena on seal näiteks King Kong ja Godzilla. Kõige jaburam tegelane on Sauroni silm koos torniga, kes käib ringi. Kokkuvõttes see lõhub selle firmi terviklikkust ikka ära, et turundusosakond on seganud nii jõuliselt vahele. Ta on koomiline variatsioon sellest Batmani väga klassikalisest loost. Huvitav on see, et Supermani on näidatud tema vastaskangelasena üsna negatiivses valguses."

"Lumi punasel lagedal" režissöör Aljona Suržikova

"Aljona Suržikova on teinud filmi Eesti külast Sotšis, mis jääb jalgu Sotši olümpiamängude ettevalmistustele. Mingile naisterahvale ehitatakse suusahüppemägi tagahoovi ja kästakse tal mujale kolida. See maa hangeldatakse maha. Nüüd ehitatakse Medvedevi algatusel sinna mingisugune kasiinode oaas. Seda Eesti küla seal sellisel kujul ei saa olema ja see kogukond löödi selle tegevuse läbi kildudeks. Iga olümpiaga on tõesti kaasnenud skandaal ja ma arvan, et see läheb edasi samamoodi."