Järgmise aasta lõpuks valmib Eesti enda jõulufilm

Järgmise aasta lõpuks saab Eesti oma jõulufilmi. Anu Auna kirjutatud ja lavastatava kogupereteose "Eia jõulud Tondikakul" esimene tutvustav treiler filmiti nädalavahetusel Otepää lähedal Lutsu talu ümbruses, kus plaanitakse üles võtta suurem osa uuest linateosest. Lastest peaosatäitjaid hakatakse otsima kõikjalt Eestist.

Mona ja Ville on lapsed, kes inspireerisid režissöör Anu Auna kirutama helget koguperelugu. Väike tüdruk Eia sõidab jõuluvaheajaks maale vanaisa juurde, kelle olemasolust polnud tal seni aimugi. Seal juhtub palju põnevat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aga see pole ainult lastejutt, filmi mahuvad nelja erineva põlvkonna elujuhtumid. Et Eia lugu valiti üheks Eesti Vabariigi 100.aastapäevaks toetust saavaks filmiks, läheb nii, et kinno jõuab teos enne kui raamatuna lugejani.

Stsenarist ja režissöör Anu Aun arvab, et see on täiuslik Eesti Vabariigi 100.aastapäevaks valmiv film. "See film räägib väga palju loodusest: meil on võtted tihedalt seotud metsalindude ja -loomadega. Räägib ohust, mida tähendab ühe põlismetsa mahavõtmine talu jaoks, mille ümber see kasvab ja kõigile metsaelanikele, kes seeläbi oma kodu kaotavad," sõnas Aun.

Filmi hakkavad üles võtma kaks võttemeeskonda - lavastusliku kõrval ka loodusvõtete oma, kus tegutsevad Remo Savisaar ja Ants Tammik. Näitlejad pole veel valitud, peagi hakatakse otsima ka lastest peaosatäitjaid.

"Otsime nii poissi kui ka tüdrukut vanuses 8-11 eluaastat. Castingud algavad meil üle Eesti kõigis suuremates linnades ja ka mõnedes väiksemais punktides juba sel kevadel," lisas Aun.

Filmi eelarve on 1,1 miljonit eurot. Valmima peaks see Eesti juubeliaasta jõuludeks.