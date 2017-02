Eesti keeles ilmus Arvo Pärdi spetsialisti Leopold Brauneissi artiklikogumik

14. veebruaril esitleti Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaalis Leopold Brauneissi artiklikogumikku "Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria".

Artiklikogumiku on koostanud ja tõlkinud Saale Kareda, toimetanud Toomas Siitan ja Kai Kutman ning kujundanud Angelika Schneider. Väljaandja on Arvo Pärdi Keskus.

Austria muusikateadlane Leopold Brauneiss on Pärdi tintinnabuli-stiili uurinud paarkümmend aastat ning jõudnud detailsete analüüside kaudu tintinnabuli arhetüüpse olemuse reljeefse esiletoomise ja sügava mõtestamiseni. Kogumikku on koondatud Leopold Brauneissi artiklid ja ettekanded, mis pole varem eesti keeles ilmunud.

"Mind vaimustab tugevuse ja ülevuse ühtsus. Vastutus iga üksiku noodi eest. Püüdlus vältida ainsatki ülearust nooti. Sellist ideaali on püüdnud saavutada erinevad heliloojad, kasvõi Anton Webern, aga erutav avastus oli, et see sobib ka tonaalsesse muusikasse. Ma loodan, et uurimust jälgides tekivad sügavamad teadmised selle stiili paremaks mõistmiseks. Et kogetud lummusel on heliline väljendus. Seda kristallilist struktuuri nähes kogesin ma esteetilist naudingut ja loodan, et see raamat suudab seda jagada," rääkis autor AK kultuuriuudistele.

Ta soovitab raamatut lugejale, kel on huvi ning mõningased eelteadmised Arvo Pärdi muusika kohta.

Esitlusel rääkisid värskest kogumikust ja Arvo Pärdi muusikast artiklite autor Leopold Brauneiss, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Toomas Siitan ning kogumiku koostaja ja tõlkija muusikateadlane Saale Kareda.

Tervitussõnad lausus Austria suursaadik Doris Danler. Arvo Pärdi ja Leopold Brauneissi klaveripalu esitas Marrit Gerretz-Traksmann.