Urmas Vadi sidus sisemise ärevuse ühiskondliku ärevusega

Kirjanik Urmas Vadil ilmus uus romaan "Neverland". Kirjaniku sõnul on see romaan kinnismõtetega inimestest ja nende vahelistest suhetest, kus on kokku saanud kirjaniku enda kogetud sisemine ja teisalt ka päevapoliitiline ärevus.

Romaani "Neverland" peategelased otsivad suhet ja õpivad suhet samal ajal. Kinnismõtetes vaevlevad tegelased õpivad, kuidas võtta teise inimesega kontakti, ilma et see oleks naeruväärne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ja sealt edasi selline sügavam, eksistentsiaalsem küsimus, kas me üldse saame teisest inimesest aru, kas me saame teist inimest aidata, kui tal on mingi häda või mure selline sisemine. Et kui palju me teist inimest näeme või kuidas me teda ka kujutame, kuidas me ennast näeme," selgitas Vadi.

Urmas Vadi sõnul tõukas teda "Neverlandi" kirjutama kirjaniku esimese lapse sünniga kaasnenud ja märkmepaberitele kirja pandud sisemine ärevus. "Ühel hetkel ma otsustasin, et ma tahan seda olekut enne, kui ma ära unustan, ära kasutada ja kirjutada sellest romaan, et siduda see enda sisemine ärevus päevapoliitilise või ühiskondliku ärevusega," ütles Vadi.

"Neverland" ehk Eikunagimaa võiks Vadi sõnul olla avar ruum, kuhu kõik neli peategelast enda mõtete ja ideedega ära mahuvad. "Kõik need sellised allusioonid, alates Peeter Paanist Michael Jacksonini või isegi Eedeni aiani või Paradiisini, mahuvad ära. Kõik need seosed on teretulnud ja on seal raamatus olemas," rääkis Vadi.

Urmas Vadi esitleb enda värsket romaani 10. märtsil Tartu ja 15. märtsil Tallinna kirjanike liidu majas.