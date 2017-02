Galerii ja video: Selgusid Eesti kauneimad raamatud

Rahvusraamatukogus kuulutati täna välja 2016. aasta kauneimad raamatud.

Eesti kauneimad raamatud valiti välja kahel konkursil, "25 kauneimat Eesti raamatut 2016" ja "5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2016". Võistlustele esitati kokku 222 raamatut, esimesele 175 ja teisele 47. Kauneimad trükised, mis on terviklikud disainilt, tüpograafialt ja teostuselt, valis välja professionaalne žürii.

"Tänavune konkurss läheb ilmselt ajalukku kui tavaline ning pikaajalisi tendentse kirjeldav: natuke on suurenenud raamatute väljaandjate arv; konkursile esitatakse jälle pisut rohkem raamatuid kui eelnevatele; taas on esitamata jäänud mõni seda vääriv raamat ja esitatud mõni selline, mida poleks pidanud. Nagu eelnevatel aastatel, selgitas žürii võitjad salajase hääletuse teel, olles teoseid eelnevalt arutanud ning analüüsinud," lausus 25 kauneima Eesti raamatu žürii esimees Andres Tali.

Viie kauneima Eesti lasteraamatu žürii esimehe Viive Noore sõnul on Eesti lasteraamatul kuldaeg ja raske valida. "Eesti lasteraamatuillustratsiooni iseloomustab käekirjade ja stiilide paljusus. Võib leida dekoratiivsemat laadi, võib leida õrnemat ja nüansirikkamat. On huumorit, on fantaasiat. On palju andekaid isikupärase käekirjaga kunstnikke. Kes jätkab tuntud headuses, kes eksperimenteerib. Alati leidub mõni üllataja;" ütles Noor.

Kauneimate raamatutega saab tutvuda alates 9. veebruarist peanäitusesaalis, kus on lisaks eksponeeritud Eesti kirjastuste liidu liikmete menuraamatud 2016. Näitus on avatud 4. märtsini.

Konkursi "25 kauneimat Eesti raamatut 2016" võiduraamatud on:

1.Alice Kask

ALICE KASK

Kujundaja: Mikk Heinsoo

Kirjastaja: Lugemik

Trükikoda: Printon

Žürii: Kataloogi lahendus on sobiv käsitletava kunstniku käekirjaga, suurepärane minimalistlik ning sisu toetav tüpograafia. Hästi valitud köide ja hea trükk.

2. Jonas Taul

ÖÖMÕTTED

Kujundaja: Jonas Taul

Kirjastaja: Draakon & Kuu

Trükikoda: Printon

Žürii: Suurepärane mustvalge lahendus, tundlik ja õhuline. Illustratsiooni ja kirjatüübi hea kokkukõla. Teistmoodi lasteraamat (vähemalt Eestis).

3. Anu Sööt

LOOVTANTS

Kujundaja: BritPavelson

Kirjastaja: Eesti Tantsuhariduse liit

Trükikoda: Ecoprint

Žürii: Hea kasutatavus, selge tüpograafia. Jääb silma ja meelde.

4. Vaino Vahing

NOOR UNT

Kujundaja: Andres Tali

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Pakett

Žürii: Väga eklektilise algmaterjali selge ja süstematiseeritud esitlus. Keerulise pildimaterjali hea töötlus koos suurepärase mustvalge trükiga.

5. ROHELISE LIMAKOLLI KÄTTEMAKS. EESTI LAPSE UUED JUBEJUTUD

Koostaja: Ilona Martson

Kujundaja: AngelikaSchneider

Illustraatorid: Sirly Oder, MarionUndusk

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: "Õudselt hea ning humoorikas, tüpograafiline kujundus toetab raamatu illustratsioone ja sisu. Väga hea trükitehniline teostus.

6. JUHAN KUUS. INIMLIKKUSE MÕÕT. 45 AASTAT DOKUMENTAALFOTOGRAAFIAT LÕUNA-AAFRIKAS

Koostajad: Kersti Koll, Kristel Laur, Toomas Järvet

Kujundaja: Tuuli Aule

Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum–Adamson-Ericu muuseum

Trükikoda: Print Best

Žürii: Hea ning funktsionaalne – ei ole kujundamisega liiale mindud. Väga heal tasemel reprotöö ning trükk.

7.HierotheosVlachos

ÜKS ÖÖ PÜHA ATHOSE MÄE KÕRBES

Kujundaja: AngelikaSchneider

Kirjastaja: Püha Johannese Kooli Sihtasutus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Delikaatne minimalistlik lähenemine, lakooniline, sisu toetav ja terviklik layout.

Žürii välisliikme Markus Itkoneni eripreemia: Kujundus moodustab detailse terviku. Ühtaegu klassikaline ja minimalistlik, samas annab õnnestunult edasi modernset hõngu. Teise värvi kasutus on hästi kontrolli all.

8. Sari:

Mika Waltari

RIIGI SALADUS. TURMS, SUREMATU

Kujundaja: Heino Prunsvelt

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Greif

Žürii: Ilus ja hea soome kirjandust mõistev lahendus – kergelt loetav sisu, harmooniline ning inspireeriv kaas.

9. Urmas Viik, Kadri Tüür

MUHU INGLID

Kujundaja: Urmas Viik

Kirjastaja: Post Factum

Trükikoda: Greif

Žürii: Tugevate isikupäraste illustratsioonidega ambitsioonikas kunstiraamat. Etnovaimustuse moodne väljendus koos õnnestunud trükiteostusega.

10. Andris Feldmanis

VIIMASED TUHAT AASTAT

Kujundaja: EikoOjala

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Greif

Žürii: Hillitsetud, ent tasemel tüpograafiline lahendus, hea materjalide valik, vahetiitlite nutikas ülesehitus.

11. PUIT EESTI ARHITEKTUURIS

Koostaja: Leele Välja

Kujundaja: Andres Tali

Kirjastaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liit

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Hea rütmilise struktuuriga detailirohke ning hästi hallatud suurepärane tervik. Väga hea pildimaterjali värvitöötlus ning trükk taaskasutuspaberil.

12. Kertu Saks

KULDSE PEAGA NÕEL. ALBUM 20. SAJANDI ALGUSE EESTI KÄSITÖÖRÕIVASTEST JA KODUTEKSTIILIDEST

Kujundaja: Lea Tammik

Kirjastaja: Ajakirjade Kirjastus

Trükikoda: Print Best

Žürii: Hästi tabatud ajastute vaim, oskuslik materjalide tehniline töötlus ning visuaalne esitlus. Väga hea trükk.

13. Marika Agu, Francisco Martinez, Rael Artel, David Bostanashvili

PARANDAMISE ESTEETIKA TÄNAPÄEVA GRUUSIAS

Kujundaja: VahramMuradyan

Kirjastaja: Tartu Kunstimuuseum

Trükikoda: Greif

Žürii: Huvitava tüpograafiaga kaasaegses visuaalses keeles, näitust saatev ning toetav tekstikogumik. Oskuslik detailikasutus.

14. Rein Raud

UNELINDUDE RASKED SAAPAD

Kujundaja: Asko Künnap

Kirjastaja: Näo Kirik

Trükikoda: Printon

Žürii: Esmapilgul traditsioonilise, kuid huvitava käsitöölahendusega. Retrolaadsed taskuraamatust inspireeritud illustratsioonid. Eesti raamatutraditsioonis ootamatu seljalahendus.

15. Ruth Huimerind

PILDID

Kujundajad: Ruth Huimerind, Jüri Lõun

Kirjastaja: Ruth Huimerind

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Autori loomingut õnnestunult edasi andev selfie-raamat, igati huimerindlik, suureformaadiline ja hästi teostatud.

AS Antalis eripreemia – parim teostus, trükiettevalmistus ja kujundus

16. Alo Põldmäe

EESTI KLAVER

Kujundaja: Andres Tali

Kirjastaja: SE&JS

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Suuremõõtmeliste keeruliste museaalide õnnestunud esitlus; rohke ning mitte alati tehniliselt kõige kvaliteetsema pildimaterjali ääretult töömahukas ja oskuslik töötlus ning esitlus.

17.Gregor Taul

EESTI RAHVA MUUSEUMI PEAHOONE RAADIL. ESSEE RUUMIKULTUURIST

Kujundajad:Jaan Sarapuu, Uku-Kristjan Küttis, Maria Muuk

Kirjastaja: Eesti Rahva Muuseum

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Kontseptuaalselt terviklik mäluteos, kokkuvõte unistuse teostusest. Hästi lahendatud ning teostatud tehniliselt keerukas ülesanne. Väga hästi teostatud karp.

Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

18.JidiMaija

AEG. VALIK LUULET

Kujundaja: Kalle Müller

Kirjastaja: ArsOrientalis

Trükikoda: Greif

Žürii: Huvitav jaapani luulest ning tüpograafiast lähtuv formaat, sobivalt diskreetne kujundus.

19. Indrek Koff

MA ELAN HÄSTI

Kujundaja: Dan Mikkin

Illustraator: Ulla Saar

Kirjastaja: Härra Tee & Proua Kohvi

Trükikoda: Pakett

Žürii: Hästi "komponeeritud, kergesti arusaadav ning rõõmsalt lapsemeelne raamat. Mitte liiga "täis joonistatud – raamatut lugedes/vaadates on ruumi ka hingata.

20. Anne Metsis

MOETÄHESTIK

Kujundaja: Rein Seppius

Kirjastaja: Ajakirjade Kirjastus

Trükikoda: Print Best

Žürii: Lihtne, dünaamiline, omanäoline, kergesti loetav, kuid meeldejääv ning mänguline teatmeteos.

21. Ilmar Taska

POBEDA 1946

Kujundaja: Britt Urbla Keller

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Greif

Žürii: Lihtsate vahenditega on loodud ajalooliselt tõetruu ning hästi loetav tervik.

22. Karin Paulus

TALLINNA KUNSTIKOOL 40

Kujundaja: AngelikaSchneider

Kirjastaja: Tallinna Kunstikool

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Nooruslik, kompromissitu, tundlik – koolivaimu ning isetegemise indu edasi andev dünaamiline kogumik.

23. KADRI MÄLK: TESTAMENT

Kujundajad: Asko Künnap, Andres Rõhu

Kirjastajad: Arnoldsche Art Publishers, Näo Kirik

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Kaunilt teostatud nüüdisaegne kunstiraamat – rohkem kui vaid kataloog.

24. Margit Härma

KÖÖGIVILJARIKKAD ROAD

Kujundaja: Lilli-Krõõt Repnau

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Greif

Žürii: Hea kasutamiskogemuse loov selge ja puhas layout, hea trükitehniline teostus.

25. Anti Saar

JUTURAAMAT

Kujundaja: Villu Koskaru

Illustraator: Jüri Mildeberg

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Omanäolistele ning tugevatele illustratsioonidele tuginev lahendus.

Konkursi "5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2016" võiduraamatud on:

1. Leelo Tungal

LUMEMEES LUDVIGI ÕNN

Kujundaja ja illustraator: Regina Lukk-Toompere

Kirjastaja: Tammerraamat

Trükikoda: Printon

Žürii: Väga ilus karge ja talvine koloriit, uudsed lahendused tuntud tegijalt. Huvitavalt on mängitud pindadega, samas on hästi välja toodud ka detailid. Mõjub värskelt ja meeleolukalt. Hea tundega tehtud raamat.

Eesti lastekirjanduse keskuse eriauhind: Detailirohked ja põneva koloriidiga pildid. Erinevate tehnikate ja vaba pinna oskuslik kasutamine. Talviselt kaunis ja puhas.

2. Jonas Taul

ÖÖMÕTTED

Kujundaja: Jonas Taul

Kirjastaja: Draakon & Kuu

Trükikoda: Printon

Žürii: Väga ilusa kujundusega must-valge raamat. Mõjub värviraamatute vahel silmatorkavalt värskelt ja atraktiivselt. Pildid ja kujundus on omavahel imelises kooskõlas. Õrn, tundlik. Noore kunstniku ülimalt küps ja õnnestunud debüüt.

3. Juhani Püttsepp

VANAEMA, KES MUUTUS KUTSIKAKS

Kujundaja ja illustraator: Katrin Ehrlich

Kirjastaja: Dolce Press

Trükikoda: Actual Print

Žürii: Ilus klassikaline lasteraamat. Kujundus ja pildid kenasti kooskõlas. Mõjub rahulikult ja terviklikult. Raamat on tehtud lastele mõeldes.

4. Piret Raud

TRÖÖÖMMMPFFFF EHK ELI HÄÄL

Kujundaja: Oliver Douzou

Illustraator: Piret Raud

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Greif

Žürii: Terviklik ja hea kompositsiooniga raamat. Suurepärane kirja- ja värvivalik. Nimeka kunstniku uuenenud stiil, üllatusmoment. Omamoodi täiuslik raamat.

5. Anti Saar

JUTURAAMAT

Kujundaja: Villu Koskaru

Illustraator: Jüri Mildeberg

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Tõsine kunstiraamat igale eale. Kaunis koloriit, hea kujundus. Üldmulje õhuline ja helge. Ilus kaas, mis sobib raamatuga hästi kokku. Terviklikult kaunis raamat.

6.Eno Raud

KILPLASED

Kujundaja: DanMikkin

Illustraator: Priit Pärn

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii:

Vanameistri uudsed ja huvitavad pildid, üllatusmoment. Sisu ja vormi ühtsus. Alltekst annab põhjust pikemalt uurida. Suurepärane koloriit.

Žürii eripreemia illustraatorile.

7. Indrek Koff

ILUSTI

Kujundaja ja illustraator: Ulla Saar

Kirjastaja: Härra Tee & Proua Kohvi

Trükikoda: Pakett

Žürii: Lummav, naljakas ja armas raamat. Mõjub värskelt ja terviklikult.

Eesti kujundusgraafikute liidu eripreemia illustraatorile.

Kauneimate raamatute valimine sai alguse 1958. aastal, mil valik tehti 1956. ja 1957. aasta toodangust. Nimetatud võistlused ja aasta raamatusõbra valimine väärtustavad ühiskonnas raamatut, lugemist ja kirjandust.

Konkursi "25 kauneimat Eesti raamatut 2016" žürii:

Andres Tali (esimees), Tiiu Pirsko, Heino Prunsvelt ja Endla Toots Eesti kujundusgraafikute liidust, Kadi Kiipus Eesti Rahvusraamatukogust, Tauno Vahter Eesti kirjastuste liidust, Gunnar Kalajas Eesti trüki- ja pakenditööstuse liidust ja külalisliige Markus Itkonen Soomest.

Konkursi "5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2016" žürii:

Viive Noor (esimees), Priit Rea, Jüri Mildeberg ja Piret Mildeberg Eesti kujundusgraafikute liidust; Tiina Mariam Reinsalu ja Enno Ootsing Eesti vabagraafikute ühendusest, Kadi Kiipus Eesti Rahvusraamatukogust, Ülle Ergma Eesti kirjastuste liidust ja Helena Nagelmaa Eesti lastekirjanduse keskusest.