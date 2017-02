Tunnustati parimaid raamatukoguhoidjaid ja raamatukogusid

Raamatukoguhoidjate ühing tunnustas täna parimaid raamatukoguhoidjaid ja raamatukogusid eelmise aasta töö eest. Lisaks teavikute laenutamisele pakub moodne raamatukogu rohkesti muid teenuseid internetipunktist muuseumini.

Raamatukoguhoidjate ühingu juht Katre Riisalu ütles, et hea raamatukogu peab olema rikkalike kogudega innovaatiline kogukonnakeskus. Täna pärjatud raamatukogudes tegutsevad erinevad huviringid ja muuseumid, pakutakse lisaks kirjandusüritustele ka koolitusi ja käsitööringe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kogu maailmas liigutaksegi nn elustiiliraamatukogude peale. Raamatukogusid kujundataksegi elutubade sarnaseks, mitte raamaturiiuleid täistuubitud ruumiks, et inimesed tuleksid, leiaksid oma raamatu ja laenutaksid raamatuid," selgitas raamatukoguhoidjate ühingu esinaine Katre Riisalu.

Aasta tegija teadusraamatukogude kategoorias on Tallinna ülikooli akadeemiline raamatukogu, mis pakub lugejale võimalust raamatukogus tööd teha ja teoseid laenutada ka väljaspool tavalist tööaega. "Tegemist on öösaalidega, mis on avatud igal tööpäeval kella 23ni ja nädalavahetusel kella 19ni, teised raamatukogud pühapäeval lahti ei ole. See on ainus võimalus siin kesklinnas hilja õhtul tööd teha," selgitas TLÜ AR arendus- ja kommunikatsioonijuht Aija Sakova.

Laenutamist lihtsustavad automaatsed laenutuspunktid lugemissaalides ja raamatuid saab tagastada ööpäev läbi.