Lastekaitse liit esitles möödunud aasta parimad lasteraamatuid

Lastekaitse liit koos ekspertidega valis välja 14 eelmisel aastal ilmunud raamatut, mis võiksid kuuluda laste lugemisvarasse.

Täna tutvustati "Hea lasteraamatu" soovitusnimestikku ka tulevastele lugejatele. Valikus on nii pildiraamatuid noorematele kui ka juturaamatuid suurematele lastele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mulle meeldib sisu järgi lugeda ja väiksemad õhemad raamatud mulle väga ei meeldi, mulle meeldivad sellised mida saab lugeda mingi nädal aega ja paksemates raamatutes mingil hetkel läheb põnevaks ja seda põnevust jätkub kauemaks. Saad rohkem lugeda ja erinevaid sündmustikke on rohkem lahti seletatud," rääkisid noored lugejad Jenna ja Kirke.

Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu ütles, et last kütkestavas raamatus peaks olema lugu, mis huvitab last, mis õpetab teda, mis paneb ta fantaasia tööle ja mis kindlasti annaks võimaluse lapsel kaasa mõelda.

Raamatuid hindasid eksperdid Eesti lastekirjanduse keskusest, Eesti lugemisühingust ja Eesti raamatukoguhoidjate ühingust. Rahva Raamatus hakatakse väljavalitud teoseid märgistama kleepsuga "Hea lasteraamat".