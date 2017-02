Ilmus Anne Valmase koostatud väliseesti kirjanduse bibliograafia

Tallinna ülikooli akadeemiline raamatukogu andis välja bibliograafia "Eesti raamat välismaal 1944 - 2010". Kaheköitelises kogumikus on registreeritud 9272 teost, mis on välja antud 1944. aastal Eestist põgenenud eestlaste ja nende järeltulijate poolt.

Ligi veerandi teostest moodustab ilukirjandus, sellele lisaks arvukalt õpikuid, monograafiad ja teadustöid. Bibliograafia koostaja Anne Valmas on varustanud teose mahuka eessõnaga, mis annab põhjaliku ülevaate väliseestlaste kirjastustegevusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me kõik teame, et väliseesti kirjasõna on üks suur ja oluline tükk meie kultuuriloos ja et ta nüüd on niimoodi mustvalgel kättesaadav ja näha, mis, kui palju ja kus maal eestlaste poolt on kirjutatud. See on väärt informatsioon," lausus TLÜ AR väliseesti kirjanduse keskuse peabibliograaf Aita Kraut.

Enim raamatuid ilmus Rootsis ja Kanadas, kus tegutsesid suurimad väljarändajate kogukonnad. Väliseesti kirjanduse põhjalikem kogu Eestis asub Tallinna ülikooli akadeemilises raamatukogus.