Eesti keeles ilmus norraka Jon Fosse "Triloogia"

Eha Vain on tõlkinud norra keelest eesti keelde ühe maailmas enim teatrites mängitud kaasaja autori Jon Fosse teose "Triloogia", mis koosneb kolmest üksteisel põhinevast lühiromaanist.

Jon Fosselt on ilmunud üle 40 näidendi, mida mängitakse kogu maailmas. Eestis on publikuni jõudnud kuus lavastust. Viimastel aastatel on Fosse keskendunud luule ja proosatekstide kirjutamisele.

Triloogia on kolmas eesti keeles ilmunud romaan ning selle eest pälvis autor Põhjamaade Nõukogu kirjandusauhinna. Fosse romaanide sündmused keerlevad väikese Norra kaluriküla ümber, kust autor pärit on.

"Kui nüüd Fosse romaane lugeda, siis on see kõik üks ja seesama lugu, tegelased korduvad, autori elu kordub ja seal on mingi kummaline sündmuste ringlevus. Teatud õnnetused, haigused, kuritööd, need tulevad ikka ja jälle tagasi ja see on kirjanduses põnev teema," rääkis kirjanik Tiit Aleksejev "Aktuaalsele Kaamerale". "Kui palju seal on juhuslikku, kui palju seal on ette määratud, ja kas see ettemääratus on meie meeltes või päriselt. Budist ütleks võib-olla, et tegemist on karma romaanidega," lisas Aleksejev.

"Ta kirjutab lihtsalt, tema tegelased räägivad väga väheste sõnadega ja ometi ütlevad nad nii palju," selgitas tõlkija Eha Vain. "Väga oluline koht on ka vaikusel, mõte voolab ja vaikus kannab, kui kannab. Seetõttu on raamatu tekstis väga vähe kirjavahemärke ja lause lõpus punkt hoopis puudub."