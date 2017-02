Eluohtlikud lasteraamatud külvavad segadust

Osad raamatud ei ole aga seaduse ees hoopis mänguasjad ning nende müümisel tuleb järgida täpseid ohutuseeskirju, mis on reguleeritud 2010. aastal välja antud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega. Sellest tulenevalt on avastatud, et mõni raamat võib olla alla 3-aastasele lapsele ka eluohtlik.

Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda selgitas "Aktuaalsele kaamerale," et antud juhul räägitakse lastele mõeldud raamatutest, millel on mänguline aspekt juures. "Ohtlikuks teeb selle asjaolu, kui seal on väikesed osakesed, mis võivad eralduda raamatutest," tõdes ta.

Novembris Eesti raamatupoodidesse tehtud kontrollreidi käigus avastas tarbijakaitseamet aga rohkelt raamatuid, millel märgistus kas puudus või ei vastanud üks-ühele seaduses ettenähtud eeskirjale. Selle aasta alguses tehtud kontrollreid näitas, et hoolimata ettekirjutusest pole olukord palju paranenud. Pille Kalda sõnul võivad kirjastajad tuua välja küll märke, et raamatut on väikesed detailid, aga peaks olema selge kiri "Ohtlik!".

Kirjastajad on nõus, et seadused on täitmiseks, kuid juuksekarva lõhki ajamine ei ole kellegi huvides. Kirjastuse Sinisukk juht Marie Edala selgitas, et nad küsisid nõu ka EKI'st ja tegelikult on see määrus juba 10 aastat tagasi. "Võib-olla oleks aeg see ümber vaadata, lähtudes tõesti seaduse mõttest," selgitas ta.

Tuleval nädalal kohtuvad Eesti Kirjastajate Liidu esindajad tarbijakaitseametiga, et teema selgeks rääkida.