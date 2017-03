Tuglase novelliauhinna laureaat Made Luiga: vajan kirjutades hästi tugevat ettekujutust

Novellid ei ole kuskile kadunud, vaid arenevad ning uuenevad pidevalt - seda tõestavad tänavused Tuglase novelliauhinna laureaadid Made Luiga ehk Mudlum ning Urmas Vadi.

Auhinnatud novell "Ilma alguseta, ilma lõputa" on pärit möödunud aastal ilmunud raamatust "Linnu silmad". See ei ole klassikalise narratiiviga novell. Mudlumi tekstidele on iseloomulik poeetilisus, ent samas asine detailitäpsus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma vajan kirjutades hästi tugevat ettekujutust oma tegevuspaikadest, oma tegelastest, ma ei saa kirjutada millestki, mida ma ei tea, mul peab olema praktiliselt peensusteni ümbrus ja miljöö teada, seda on mul juttudest küll näha, et nad on väga asised," selgitas Luiga.

Urmas Vadi pälvis Tuglase auhinna novelli eest, mis kannab pealkirja "Auhind". Vadi sõnul saavad tema tekstid alguse sähvatustest. "Selle konkreetse loo ma sain Horvaatiast ühelt kirjandusfestivalilt. Ma olin hotellis ja nägin und, et ma saan sealt festivalilt ühe auhinna endale ja siis ühel hetkel helistas mulle hea sõber Jan Kaus, ajas mind ülesse ja siis ta vabandas, ta on väga delikaatne, vabandas, et mind üles ajas, aga ma ütlesin, et ei, väga hea, nägin praegu üht õudselt head unenägu, mis on täpselt nagu novell, kui sa mind üles poleks ajanud, siis ma poleks saanud seda ka kirjutada," meenutas Vadi.

Novelliauhindadega tähistatakse täna Friedebert Tuglase 131. sünniaastapäeva.