Leelo Tungal tunnustas Ira Lemberit teenetemärgi eest: oled tubli tüdruk

President Kersti Kaljulaid andis täna välja oma esimesed teenetemärgid. Teenetemärgi pälvis teiste hulgas kirjanik Ira Lember.

"Rõõm on muidugi selle üle," rääkis Lember ETV saates "Ringvaade".

Preemiast kuulis Lember saatejuhi Marko Reikopi käest ning pärast rõõmustavat uudist helistas naine pojale. "Tahtsin kohe öelda, aga ta ei võtnud vastu. Ma kaks korda helistasin, ta ei

võtnud vastu, aga ta juba internetist teadis ja läks tordi järele," meenutas Lember.

Auhinnasaajaga võttis ühendust ka Leelo Tungal. "Ta ütles, et küll oled tubli tüdruk," naeris Lember.

Kirjanik lisas, et oma sajandast sünnipäevast rääkida ei taha, kuid ideid uuteks raamatuteks jätkub. "Ideed ründavad ja tulevad ise. Kui ühe romaani kirjutad, jääb alati ainest üle. Praegu ma elan üks päev korraga, kui need päevad lähevad aastaks, pole viga. Praegu on mul jõudu teha, kauaks seda on, ei tea," ütles Lember.