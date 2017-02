Raul Saaremets David Bowie biograafiast: suurim viga on see, et ei ole intervjueeritud Bowiet ennast

"Kirjandusministeeriumis" analüüsis nii Paul Tryna biograafiat "David Bowie: Starman" kui ka Bowie tähtsust popkultuuris R2 saatejuht Raul Saaremets.

Raul Saaremets tõdes "Kirjandusministeeriumis", et ta ei ole eriline biograafiate lugeja. "Palju see inimese lapsepõlv sind ikka huvitav," sõnas ta ja lisas, et ka Paul Trynka mahukas biograafia "David Bowie: Starman" ei pakkunud suuri üllatusi. "Selle raamatu suurim viga on see, et autor ei ole intervjueerinud Bowiet ennast, samuti ei ole ta rääkinud ka Brian Enoga, kes on Bowie loomingu üks võtmetegelasi," selgitas ta ja lisas, et sealjuures on Trynka rääkinud ehk isegi juuksuri naabritega.

"Selle raamatuga on mõnus aega koos veeta, kui sind ei häiri, kuidas see tõlgitud on," ütles Saaremets ja selgitas, et ilmselt ei ole Eestis kitarristi, kes kasutaks "kooriefekti" ja ta ei tea, et oleks olemas "happetabletid". "Toimetaja oleks võinud anda need terminid Erik Mornale üle vaatamiseks, kes on seda ka varem popmuusikaraamatute puhul teinud, sest jubedalt häirib see, et sa tegelikult kujutad isegi ette, kuidas mingi lause kõlab inglise keeles."

"David Bowie on minu jaoks kõigi aegade parim laulja, ma ei tea kedagi, kes oleks nii erinevalt laulnud," kinnitas Saaremets ja lisas, et tema puhul ei kuule iialgi musti noote, isegi kontsertidel mitte. "Morrisey laulab isegi stuudiosalvestustel natukene mööda, mis ei ole küll otseselt probleem, aga kui peaks valima parima valge laulja, siis kuulub see tiitel kindlasti Bowiele."

Saaremets tõi välja huvitava tendentsi, kuidas eri põlvkondade inimesed kuulavad Bowiet erinevat moodi. "Mul tänu vanusele ja vanemate sõpradele õnnestus Bowiega tuttavaks saada üsna noorelt, seitsmekümnendate Bowie oli minu kodus igapäevane külaline, samuti mäletan seda, kui tal ilmus "Let's Dance"," ütles ta ja nentis, et kui võtta Mart Avi, kes on Eesti popmuusika tuntuim Bowie fänn, siis tema suudab leida huvitavat ka Bowie hilisemas loomingus.

"Kui Bowiest tahta mingit pilti saada, siis soovitan lugeda tema 1970. aastatel Playboy'le antud intervjuud, seal on päris Bowie," sõnas Saaremets ja selgitas, et selles intervjuus näeb muusikut, kes on aasta aega ainult kokaiinist elanud ning tema nartsissismihaigus on kõrgpunktis. "See, kuidas ta räägib seal fašismist või sellest, kuidas ta sobiks ideaalselt Briti peaministriks, on põnev lugemine."