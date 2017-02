Wimbergi uus raamat näitab, mida lapsed kodus teha võivad

Wimbergi uus lasteraamat "Kodused lood" jutustab kõigest sellest, mida lapsed kodus teha võivad. Lihtne, kuid vaimukas tekst ilmestab illustraatori Karel Korpi sõnul väga hästi laste olemust. Raamat on mõeldud ettelugemiseks päris väikestele ja ise lugemiseks kuni kooli esimeste klassideni.

"Wimbergi lood ilmestavad täpselt laste olemust," selgitas teose illustraator Karel Korp "Aktuaalses kaameras" ja lisas, et lapsed on ulakad, pahad, kurjad, nutavad, aga võivad mõne hetke pärast olla ka juba põhjuseta liiga heas tujus, mis tekitab samuti muret. "Kõigest sellest oskabki kirjanik kirjutada."

Wimbergi arvates on lasteraamatud on täis printsesse ja haldjad, mis ei ole igapäevased, kuigi laps elab tegelikult ikkagi ka oma igapäevaelu. "Seegi võib olla ilus ja poeetiline ning sealt võib leida mingisuguseid hetkekesi," sõnas ta ja selgitas, et omamoodi sündmus on isegi see, kui paned mängujänese voodi alla kasti vangi.

Raamatu "Kodused lood" andis välja TEA kirjastus.