Mall Hiiemäe tähistas kirjandusmuuseumis 80. sünnipäeva

Eesti Kirjandusmuuseumis tähistati täna folkloristi Mall Hiiemäe 80. sünnipäeva.

Mall Hiiemäe on üks Eesti kalendrikombestiku, usundi, jutustamistraditsiooni ning pärimusliku loodusteaduse parimaid tundjaid ja mõtestajaid. Tema koostatud on ka seitsmeosaline teaduslik antoloogia "Eesti rahvakalender", mis on üks kõige paremini tuntud rahvakultuurialaseid väljaandeid Eestis. Mall Hiiemäe sõnul on talle kõige südamelähedasem olnud looduse ja inimese vahelise suhte uurimine, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Alustasin jahimehe juttudega, läksin üle Kodavere pajatuste peale, siis oli rahvakalendrit vaja teha, sest minu eelkäija lahkus siit ilmast ja see oli rahvale väga vajalik. Ma praegu koostan Virumaa rahvapärimuse kalendri koha pealt raamatut ja seal ma tunnen, kuidas rahval sellel raskel ajal oli tõesti vaja midagi oma identiteeti tõestavat. Mind tuntaksegi kõige paremini võib-olla kalendri koostajana," ütles Mall Hiiemäe.

Tema 80. sünnipäeva märgivad erinevad jaanuaris avatud näitused üle Eesti: Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus, Harju Maakonnaraamatukogus Keilas, Karksi-Nuia raamatukogus Viljandimaal, Kohtla-Järve Keskraamatukogus Ida-Virumaal, Valga Keskraamatukogus Valgamaal jm.

"Tema eriliseks oskuseks on suuta rääkida teadlase keerulistest asjadest tavalisele, mitte erialasele inimesele vägagi selgelt, lihtsalt ja arusaadavalt," ütles Eesti rahvaluule arhiivi juhataja Risto Järv.