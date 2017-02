Madli Lippur: mulle meeldib kirjandus, mis avab tegelaste hingemaastikke

2016. aastal võitis Tänapäeva romaanikonkursi Madli Lippur teosega "June/Julien". Teose autor oli "Kirjandusministeeriumis" külas, et rääkida lähemalt nii endast kui ka auhinnatud raamatust.

Madli Lippur selgitas "Kirjandusministeeriumis", et tema debüütteose nimitegelased June ja Julien on poolõde ja -vend, kellel on suur vanusevahe ja kes pole elus kuigi palju kokku puutunud. "Ühel suguvõsakokkutulekul nad kohtuvad ja saavad tuttavaks," ütles autor ja lisas, et inspiratsioon loo kirjutamiseks tuli õhust ja armastusest. "Kui oleks kohe alguses tundunud, et teos sünnib kergelt, siis ma poleks seda ilmselt kirjutama hakanudki," sõnas ta ja kinnitas, et "June/Julien" on kirjade vormis, kuna tema peas rääkisidki pidevalt kaks häält. "Mulle ei tundunud mõistlik sinna juurde tekitada mingit kolmandat tegelast."

Teose "June/Julien" tegevus toimub Prantsusmaal, kuid teoses on siiski ka üks Eesti tegelane, kelleks on Lepo Sumera. "See ei olnud üldse nii planeeritud, aga tema lugu 1981. aastast haakis ennast teose külge ja ei lasknud enam lahti, seega ma pidin selle paratamatult viimaks sinna sisse kirjutama," sõnas Lippur ja tõdes, et lõpuks oli ikkagi hea tunne, et lugu sinna sisse jäi.

Autor tõi välja, et talle meeldib rohkem kirjandus, mis avab autori ja tegelaste hingemaastikke ja nende isiksust. "Ma ei otsi põnevaid sündmusi ja tihedat tegevust," selgitas Madli Lippur. "Eesti autoritest on mulle südamelähedased Tõnu Õnnepalu, Vaino Vahing, Herta Laipaik, aga samas olen ma ka prantsuse kirjanduse mõju all."