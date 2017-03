Ellen Niidu lastelood ilmusid Priit Pärna illustratsioonidega

Lastekirjanik Ellen Niidu sulest ilmus rohkelt humoorikaid lugusid Onu Ööbikust, mis ilmusid nüüd taas koos Priit Pärna värskete illustratsioonidega.

Ellen Niidu tütar Maarja Undusk ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Onu Ööbiku juttude puhul ei häiri see, et tegu on erineva ajastuga. "Siin ei ole muidugi arvuteid ega mobiiltelefone, aga see jääb kuidagi kõrvale, siin ei teki sellist võõristust," sõnas Undusk..

"Ta ei ole siiski selline vana maailma raamat," tõdes Maarja Undusk ja lisas, et "Onu Ööbik Öösorri tänavast" on äärmiselt universaalne enda konfliktikestega. "Uue põlvkonna lastel ei teki sellist tunnet, et mis see tähendab."

Ellen Niidu teose "Onu Ööbik Öösorri tänavast" andis välja kirjastus Tammeraamat.