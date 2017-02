Eesti keeles ilmus René Nybergi sissevaade juudi perekonna ajalukku

Eesti keeles ilmus Argose kirjastuselt Soome diplomaadi René Nybergi raamat "Viimane rong Moskvasse", mis annab ainulaadse sissevaate ühe juudi perekonna ajalukku 20. sajandi pöördelistel aastatel Soomes ja Balti riikides. See on hea näide sellest, kuidas anda ajalugu edasi läbi isikliku.

René Nybergi dokumentaalromaan räägib ühe juuditari keelatud armastusest, kusjuures see juuditar on autori ema. Tõlkija Piret Saluri ütles "Aktuaalsele kaamerale", et see on ellujäämise ja hakkamasaamise raamat. "

Autorile endale tähendas selle raamatuga tegelemine palju arhiivitööd. "Väga huvitav oli uurida Saksamaa ja Iisraeli sõjajärgseid suhteid, kuidas Saksamaa leidis oma tee nn Wiedergutmachungi - suhete parandamise juurde, kuidas Saksamaa leidis viisi, kuidas oma minevikuga ümber käia, kuidas positsioneeris end Iisraeli suhtes," ütles Nyberg ja lisas, et teoses oli ka sellist teavet, mis oli talle uus.

Nybergi raamatust on Soomes ilmunud aasta jooksul juba viies trükk, nüüd on "Viimane rong Moskvasse" tõlkimisel veel läti, rootsi ja tšehhi keelde, peatselt ilmub ka venekeelne tõlge.