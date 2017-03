Mart Juur andis uusi raamatusoovitusi

Arhitektide Liidu tellitud õiguslikust uuringust selgus, et Linnahalli hankemenetlus on eiranud riigihanke seaduse põhimõtteid. Samas on tegu vaid haldusliku küsimusega, mis ei takista renoveerimisprotsessi. Linnahalli juhatuse liige Väino Sarnet leiab, et seadust pole rikutud.