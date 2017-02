Aasta raamatusõbrad on Urmas Vadi ja Peeter Helme

Rahvusraamatukogus kuulutati täna välja Eesti kirjastuste liidu eriauhinna Aasta Raamatusõber 2016 saajad.

2016. aasta raamatusõbrad on Urmas Vadi ja Peeter Helme raamatuteemaliste saadete eest Eesti Rahvusringhäälingus. "See on selline sari, kus me võtsime 90 raamatut 90 päevaga ja igal hommikul tegime ühe kommentaari. Aasta algas Tammsaare "Tõe ja õigusega", siis tulid "Nipernaadi" ja võimsad romaanid, aga 1940-1950 on täielik auk ja siis läheb väga pikalt aega enne, kui eesti kirjanduses leiad midagi head," ütles kirjanik ja ajakirjanik Urmas Vadi "Aktuaalsele kaamerale".

Vadi ja Helme koostatud mahukas saatesari "90 raamatut 90 päevaga" jõudis Vikerraadios eetrisse eelmisel sügisel. "Urmasel ja minul oli selle 90 raamatu asja vedades ühel hetkel totaalselt kõrini, me kurtsime ja lugesime mitmendani me parasjagu jõudnud oleme. Meil on hea meel selle tunnustuse üle ja aitäh kirjastuste liidule," lisas kirjanik Peeter Helme.