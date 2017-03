Maimu Berg: ma olen saamatu jantide kirjutaja

"Kirjandusministeeriumis" oli külas kirjanik, tõlkija ja poliitik Maimu Berg, kellega tuli jutuks nii novellikogu "Hitler Mustjalas", mis on nomineeritud ka kirjanduse aastaauhindadel, kui ka poliitika, kriitika ja huumor.

Maimu Berg selgitas "Kirjandusministeeriumis", et Mustjala elanikud on väga vaimukad ning kalmistule nad Adolf Hitlerit kindlasti otsima ei lähe. "Ma mäletan seda, kuidas minu onu käest tulid turistid küsima, kuidas saab Tagarannast Panga pangale, seal oli kaheksa kilomeetrit vett vahel," sõnas Berg ja lisas, et onu soovitas lihtsalt turistidel rehvid täis pumbata ja läbi veel sõita.

"Kui te ütlete, mis on tõde, tõde ja veelkord tõde, siis ma võin seda hakata kuulutama," ütles Maimu Berg ja tõdes, et tema arvates ei pea kirjanik ka praegusel tõejärgsel ajastus tingimata tõde levitama.

"Jant on mulle väga armas žanr, aga asi on selles, et ma olen saamatu jantide kirjutaja," leidis Berg ja nentis, et kuigi talle meeldib väga huumor, siis on ta selles vallas küündimatu. "Ma olen selles žanris lihtsalt käpard."

Kirjanik Maimu Berg tõi välja, et kui ta läheb Rootsi või Saksa sõprade juurde, siis näeb ta vana kultuuri, mis Eestis on pidevalt ära lõigatud. "Neil võib ühes korteris olla maale 17. või 18. sajandist," ütles kirjanik.

"Ma alustasin oma kirjanduslikku karjääri kriitikuna ja ma ei saa kuidagi suhtuda kolleegidesse irooniliselt," sõnas ta ja ütles, et kui kriitika on negatiivne, siis ta saab aru, et tegemist on rumala kriitikuga, aga positiivne arvustus viitab Bergi arvates targale kriitikule. "Ta on mind seega mõistnud."