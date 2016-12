2016. aasta enimostetud raamatud esindavad eneseabi žanri

Performatiivses näituseprojektis "Kodu II" jätkab kunstnik Angela Maasalu isikliku ruumiga tegelemist, millele lisandub suhestumine institutsionaalse valge kuubiga ning küsimus oma karjääri alguses oleva noore kunstniku enesekehtestamise võimalustest. Kodu kui turvaline keskkond vs. pinevate lähisuhete õud, avalik vs. privaatne, eesmärgid vs. reaalsed võimalused on pingeväljad, mille vahel kunstnik töötab.