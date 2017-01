Tartu linnakirjaniku stipendiumi pälvis Kristiina Ehin

Tartu esimene linnakirjaniku stipendium määrati luuletaja ja kirjanik Kristiina Ehinile. Linnakirjaniku valis kuue kandidaadi seast ekspertkomisjon. Komisjoni hinnangul oli Kristiina Ehinil kõige põhjalikum ettekujutus sellest, kuidas peaks linnakirjanik suhestuma Tartu linnaga.

Luuletaja Kristiina Ehin avaldas "Aktuaalses kaameras", et oma esimesed luuletused kirjutas ta tegelikult 14-aastaselt ühe suure äikesevihma ajal hoopis Raplas. "Juba nelja aasta pärast tulin ma aga Tartu ülikooli õppima eesti filoloogiat ning ma arvan, et Tartu mõjus mulle nii, et ma hakkasin tegelikult ka tahtma kirjanikuks saada," sõnas ta ja kinnitas, et Tartul on kirjanduslinnana kogu maailmas iselaadne koht. "Olla linnakirjanik just Tartus annab võimaluse enda töösse süveneda, ent ka midagi linnale tagasi anda."

"Mulle meeldivad sellised hästi vaiksed enesesse süübivad ajad, aga mulle meeldib ka teha midagi kirjanduse edendamiseks ja kultuurielu heaks, olla just hästi ekspressiivne ja proovida ühendada inimesi ja kokku tuua noori," ütles Ehin ja soovis, et sel aastal võiksid Tartu elanikud tunda, et nad tõepoolest elavad kirjanduslinnas.

Alanud aastal soovitab Tartu linnakirjanik lugeda ilukirjandust, kus oleks vaba vaimu ja piiride rikkumist. "Võib-olla lugeda vähem konventsionaalseid teoseid, nagu kirjandus ikka ja alati on olnud, aga lubada ennast natuke üllatada ja intrigeerida."