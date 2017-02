Rein Veidemann: tundsin klompi kurgus, kuuldes Roman Toid juhatamas rahvusmeeskoori

"Prillitoos" käis külas kirjanikul ja kirjandusteadlasel Rein Veidemannil

"Juudi traditsioonis saab inimene 50selt võlgadest vabaks," rääkis 70aastane Rein Veidemann, "aga iga päev üle 70 on kingitus."

Veidemann on nüüd Tallinna Ülikoolist emeriteerunud, oma teises töökohas Postimehes jätkab ta lepingulise kolumnist-kriitikuna. Elu jooksul on ta kirjutanud 15 raamatut ning selles osas on loota lisa. Esimene luulekogu "Lausungid ja pausid" ilmus alles sügisel Reinu 70ndaks sünnipäevaks.

Saatelõigus oli juttu ka Rein Veidemanni poliitikuteest. Ta kuulus ka viimasesse ENSV ülemnõukokku, hääletades Eesti vabaks.

"See oli see hetk: kas nüüd või mitte kunagi," meenutas Rein Veidemann, kes 1991. aastal luges Vabaduse väljakul autokastist ette Rahvarinde läkituse. "Joobumus lootusest, ma nimetan seda eksistentsialistlikuks piirolukorraks. Kui inimene seisab küsimuse ees, kas nüüd või mitte kunagi, on alati eksistentsialistliku valiku hetk."

Emotsiooni tekitas temas aga teine nüanss. "Jaani kiriku ees oli rahvusmeeskoor, mida juhatas Roman Toi, kes oli jäänud siia, teades, et see kõik lõppeda ääretult kehvasti, et tulevad tanketid ja lömastavad meid kõiki," jutustas Veidemann. "See oht oli õhus, nad olid Tondi kasarmutes ja ootasid oma võimalust. Liigutuseklompi kurgus tundsingi nähes Roman Toid juhatamas rahvusmeeskoori ja laulu "Hoia, Jumal, Eestit".

