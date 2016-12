Raimo Pullat vaatab värskes teoses 18. sajandi eestlaste igapäevaelu

Professor Raimo Pullat on välja andnud mahuka raamatu, mis räägib tallinlase asjademaailmast valgustussajandil.

Teos tugineb peamiselt Tallinna Linnaarhiivi allikatele ja on illustreeritud rohkete fotode ja reproduktsioonidega, vaheldas "Aktuaalne kaamera". Raamat kirjeldab 18. sajandil elanud tallinlaste igapäevaelu ühiskonnas, kus kiiresti kasvas luksuskaupade tarbimine ning muutus lugemisvara ja rõivamood. Võrdlevalt on vaadeldud ka naabermaade asjademaailma ning elukorraldust.

Ajaloolane Ivar Leimus kritiseeris, et koolis tuleb õppida kuningaid, ülestõuse, sõdu ja miljon aastaarvu, millest ükski meelde ei jää. "Me arvame, et see ongi ajalugu, aga tegelikult nii ei ole," tõdes ta ja lisas, et viimasel ajal on suured ajaloolased jõudnud seisukohale, et hoopis tähtsam on see, mis meid vanasti ümbritses. "See aitab mõista inimest seestpoolt."

Leimus kinnitas, et professor Pullati teos on üks mahukamaid, mis on kokku võtnud tema mitmekümne aasta töö. "See töö algas Tallinna varanimekirjade läbitöötamisega, neid on uurinud lausa kümned ajaloolased," nentis ta.