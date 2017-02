ERR.ee video. Sofi Oksanen: peame kasutama sõnu, mida Venemaa ei taha

Kirjanik Sofi Oksanen ütles esmaspäeval, 13. veebruaril Enn Soosaare 80. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil "Kaitse vaim", et parim kaitse Eestile on kultuur.

Oksaneni sõnul on kultuuri kaudu võimalik näidata teistele rahvastele, mida tähendas okupatsioon ja millised võivad olla ohud tulevikus..

Kunagise Nõukogude Liidu ja praeguse Venemaa propaganda tõttu on tema hinnangul teistel riikidel raske mõista seda, mis siin tegelikult toimunud on.

Oksaneni sõnul tuleks julgemalt kasutada termineid, mis on kõikidele tuttavad, näiteks imperialism.

"Meie peame kasutama selliseid väljendeid ja sõnu, mida Venemaa ei taha, et me kasutame - okupatsioon, küüditamised, rahvamõrvad ja kõik see, mida me teame, et siin on juhtunud. Aga Venemaa tahab eitada kogu aja ja sellepärast me peame rääkima sellest," ütles Oksanen.

Enn Soosaare eetilise esseistika preemia pälvis helilooja Jüri Reinvere Sirbis ilmunud artiklite eest.

Enn Soosaar (1937-2010) oli Eesti publitsist, tõlkija ja kirjanik, kes kirjutas paljudel teemadel, kuid oluliseks pidas kaitsepoliitikat, just Eesti geopoliitilist olukorda arvestades.

Konverentsil kõnelejate hulgas olid ka kaitseväe juhataja Riho Terras ja soome kirjanik Sofi Oksanen, kes oma essee esitas eesti keeles. Oksanen on tuntud kaitsepoliitika alase huvi ja teadmiste poolest, Soomes on ta sel teemal hinnatud esineja.

Neli Enn Soosaart hästi tundnud inimest – Ülo Tuulik, Jaan Tammsalu, Mihkel Mutt ja Mart Nutt – meenutasid vestlusringis Soosaart ja tema panust Eesti avaliku mõtte arengusse. Anti välja kuues Enn Soosaare eetilise esseistika auhind. 3000-eurose auhinna on traditsiooniliselt välja pannud LHV pank.

Konverents "Kaitse vaim" toimus Tallinna Ülikooli Astra hoone auditooriumis Maximum.