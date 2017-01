Rahva Raamatu statistika: noored armastavad endiselt raamatuid

Noorte ja laste kultuuriaasta puhul on meeldiv tõdeda, et meie noored armastavad endiselt raamatuid. Möödunud aastal ostsid noored vanuses 12-20 kolmandiku võrra rohkem raamatuid kui varem – nii selgub Rahva Raamatu koostatud statistikast. Samas nähtub, et eesti ja vene keelt kõnelevate noorte raamatueelistused on väga erinevad.

Enimmüüdud eestikeelne noorteraamat möödunud aastal oli Mihkel Raua "Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda". Ülemaalimne menuk on aga noore inglise moeblogija Zoe Sugg'i kirjutatud "Tüdruk online". Kui eesti keelt kõnelevad noored ostavad peamiselt raamatuid, mis räägivad suureks saamise raskustest, siis vene noored eelistavad maailmaklassikat.

Rahva Raamatu turundusjuht Ann Virkus ütles "Aktuaalsele kaamerale", et vene noorte seas on ostetuim raamat arusaadavalt liiklustestid, aga teisel koha on Bulgakovi "Meister ja Margarita" ning kolmandal näiteks "Dorian Gray portree".

Kõikide keelte arvestuses juhib edetabelit aga suvel ilmunud "Harry Potter ja neetud laps".

Möödunud aastal ilmus palju noortele suunatud tõlkekirjandust, kuid vähem eesti raamatuid. Populaarseks osutus tänavuse noorteromaani konkursi võitja Mairi Lauriku "Mina olen surm".

Kõige rohkem mõjutavad noorte lugemiseelistusi sõprade soovitused, internetiavastused ja ka filmid.

Türi Ühisgümnaasiumi emakeele ja kirjanduse õpetaja Averonika Beekmann arvas, et noored tahavad eriti lugeda põnevaid raamatuid, kus lugu kerib hästi kiiresti ja kus ei ole palju kirjeldusi ega tegelaste mõtisklusi.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse lugejateeninduse juhataja Anne Kõrge aga andis mõista, et kohustusliku kirjanduse puhul kehtib vana "koolilapse reegel": valitakse kõige õhem raamat.

"Meie proovime selgeks teha, et kõige õhem ei pruugi kõige huvitavam olla."

"Aktuaalse kaamera" kultuuriuudistes said oma eelistuste väljendamiseks sõna ka Türi Ühisgümnaasiumi noored.