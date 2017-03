Leo Kunnas teosest "Sõda 2023": parem kirjutada hoiatusromaan kui ajalooline sõjaromaan

Leo Kunnase raamat "Sõda 2023" maalib hirmutava pildi Eesti tulevikust. Kas tõesti võib minna nii nagu Kunnas kirjutab? Selle üle arutlesid "Kirjandusministeeriumis" erukindral Ants Laaneots ja raamatu autor ise.

Laaneots ütles, et lääs on hakanud lõpuks aru saama, et Putini kavatsus on taastada Vene impeerium vähemalt endise Nõukogude Liidu raames ja saada globaalseks administraatoriks.

"Kui inimene selle läbi loeb, hakkab ta aru saama, kuidas toimib Venemaa, mis on tema strateegilised eesmärgid, kuidas toimivad relvajõud," kommenteeris ta.

Kunnas ütles, et tegemist on klassikalise hoiatusromaaniga.

"Ulmeromaanid on ikka enamuses hoiatusromaanid," sõnas ta.

Kunnas rääkis veel, et kahe erineva tulevikustsenaariumiga tahab ta näidata seda, et tulevik on meie endi kätes. "See sõltub meie otsustest, meie juhtide otsustest, nii maailmas kui meil ja igaühe enda otsustest ja tegemistest," arvas Kunnas.

Ta lisas, et parem on kirjutada sõjast siis, kui seda ei ole veel juhtunud, mitte viis või kümme aastat pärast selle toimumist ajaloolise romaani vormis.