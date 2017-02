"Terevisioon" tutvustas kõige kaunimaid raamatuid

Neljapäeval kuulutati välja 25 Eesti kaunimat raamatut ja 5 Eesti kaunimat lasteraamatut möödunud aastast. Žürii esindajad käisid "Terevisioonis" võiduteoseid tutvustamas.

Žürii esimees Andres Tali ütles, et konkursi eesmärk on anda inimestele ülevaade sellest, mis eelmise aasta jooksul ilmus. See on tema sõnul üks vanemaid konkursse Eestis üleüldse, esimest korda valiti 25 parimat raamatut välja 1958. aastal. Praegusel kujul toimub konkurss aastast 1999 ja seda hoiavad elus Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastajate Liit, rahvusraamatukogu ja lastekirjanduse keskus.

Konkursile "25 kauneimat Eesti raamatut 2016" laekus tänavu 175 raamatut 79 eri väljaandjalt. Konkursi "5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2016" esimees Viive Noor ütles, et sellele võistlusele laekus 47 raamatut.

Kõiki kaunimateks tunnistatud raamatuid saab näha rahvusraamatukogu näitusel.