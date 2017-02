Enn Soosaare preemia pälvinud Jüri Reinvere: kirjanduslik tegevus on mulle väga oluline

13. veebruaril anti Enn Soosaare 80. sünnipäevale pühendatud konverentsil üle Soosaare nimeline eetilise esseistika preemia, mille pärvis helilooja Jüri Reinvere. "Terevisioonis" rääkis Reinvere nii enda loomingust kui ka ärevatest aegadest poliitikas.

Helilooja Jüri Reinvere kinnitas "Terevisioonile" antud intervjuus, et Enn Soosaare eetilise esseistika preemia üle on tal väga hea meel. "Ehkki ma olen helilooja, siis on kirjanduslik tegevus mulle väga oluline ning see on natukene nagu hobi, sest ma ei pea seda tegema," sõnas ta ja lisas, et pidevalt kirjutab ta tekste nii soome, saksa, eesti ja inglise keeles. "Tegevus on küllalt lai."

Eestit kõrvalt vaadates tõdes Reinvere, et tegelt on siin palju väga häid olukordi. "Eesti riigil ei ole olnud nii head aega kunagi oma ajaloos nagu on praegu," ütles ta ja nentis, et samas painavad eestlasi samad probleemid, mis globaalselt kõiki. "Kuigi võib-olla üks eestlane arvab, et sisepoliitika jälgimine ei ole mõttetu, aga kui välismaalt vaadata Eesti meediat ja näha, kui palju me tegeleme iseendaga, siis see on juba natukene ebatervislik."