Otseülekanne kolmapäeval: ans. Poetica

Rein Raud (Foto: Ülo Josing/ERR)

Akmeistidel oli termin muusa keelevääratus, st et luuletekstis ei ole midagi juhuslikku, k.a trükivead. Nii oli Mandelštami luuletuses rida: "Nõrgalt lõhnab apelsinikoor", laduja tegi aga väikse vea ning sõnast ’nõrk’ (slabo) sai ’au’ (slava). Ning tuligi välja, et au lõhnab apelsinikoore järele. Poeet oli nördinud, kuid ta vanem sõber ja mentor Gumiljov ütles, et nii on isegi parem. Käesoleva ürituse nimi pidi olema Ars Poetica, kuid muusa kõrvavääratuse tulemusel tekkis ansambel Poetica. Ansambli liikmed on: Aare Pilv, Rein Raud ja Mihhail Lotman, kes räägivad poeetikast, muusast ja musast.

Ühtlasi esitletakse Tallinna Ülikooli kirjastuse uue sarja Bibliotheca Artis Poeticae teoseid: Martin Opitz, "Raamat saksa luulekunstist" ja Sergei Zavjalov, "Ars Poetica".