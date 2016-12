Enn Säde koostas raamatu "Säde filmist. Lood Eesti filmimetsadest"

Jõulude eel ilmus teeneka filmimehe Enn Säde koostatud mahukas filmijuttude raamat, mis sisaldab valikut tema viimasel kümnendil Sirbis, Postimehes ning ajakirjas Teater.Muusika.Kino ilmunud tekstidest.

Enn Säde on helirežissöör ning dokumentaalfilmide autor. Ta on teinud koostööd Lennart Meri, Jüri Müüri, Kaljo Kiisa ning teiste eesti filmi suurkujudega, kes tänaseks meie hulgast lahkunud, vahendasid "Aktuaalse kaamera" kultuuriuudised.

Säde isiklikel mälestustel põhinevad värvikad lood jutustavad küll Eesti filmi ajaloost, kuid ei pretendeeri ajaloolisele tõele. Raamat on illustreeritud rohkete fotodega filmivõtetelt.

"Igasuguste mälestuste puhul on ohtlik see, et me monteerime nad ringi. Me ei valeta kordagi, ajad ja ruumid võivad muutuda ja seal võib tulla väga kummalisi asju kokku. Tõsine ajaloolane ütleb, et kolmest allikast tuleb kontrollida jne. No mida sa kontrollid, kui ülejäänud seltskond on surnud juba," sõnas Säde.