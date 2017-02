Vladislav Koržets: olen otsinud oma keelt, kus jõuda lihtsuseni

Apollo lasi rahval valida 2016. aasta lemmikraamatuid. Vladislav Koržets võitis kahes kategoorias: aasta luuleraamat on tema "Laulud või nii" ja aasta käsiraamat koos pojaga kirjutatud "Koržetsi suur kalaraamat". Kirjanik rääkis "Ringvaates", kuidas ja millest ja miks ta kirjutab.

Koržets toonitas, et mainitud raamatud on just lugejate meelest parimad.

"Õnneks ei ole väga objektiivseid mõõdupuid olemas, millega raamatu headust mõõta. Aga see, et need raamatud inimestele meeldivad, rõõmustab ka mind."

Koržets ütles, et ta ei ole ennast kunagi luuletajana tundnud ega seda rolli kandnud. Ta lisas, et on proovinud enese suhtes ikka kriitiline olla.

Koržets rääkis veel, et on nooruses sõnaga kõvasti tööd teinud.

"Proovinud kirjutada, tahtnud kirjutada, kobanud, otsinud oma keelt, kus ma tahan jõuda teatava lihtsuseni. Mitte banaalsuseni, mitte primitiivsuseni, vaid lihtsuseni."

Koržets avas ka oma suure kalaraamatu valmimise tagamaid.