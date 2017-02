Mart Juur: jaanuarikuu raamatumüügi edetabel on nagu äke

Jaanuarikuu raamatumüügi edetabel on nagu äke, ütles kirjandusminister Mart Juur, ja asus edetabelit kommenteerima.

"Mitu head raamatut on tabelis: Mihkel Mutt, meie vana sõber; Michel Houellebecq ja muidugi Montefiore teos Romanovite tsaaridünastia saatusest. Üks kurioosum on ka: Estonian Air, õnnetu saatusega rahvuslik lennukompanii, mida juhtisid soomlased ja rootslased ning mille epitaafi kirjutas taanlane. Tervitan siinkohal Juhan Partsi, kes teeb oma rasket tööd Euroopa Kontrollikojas," tutvustas Juur edetabelit.

Kirjandusminister arvas veel, et suur uudis on see, et Mihkel Raua raamat on tabelist välja kukkunud.

"Ma ei tea, mis on juhtunud, ilmselt kõigile eestlastele on see nüüd jõulukingitusena toodud ja kõik istuvad kodus ning loevad Mihkli raamatut. Loodetavasti saame meie natuke Mihklist puhata ja Mihkel saab paar aastat elada ja koguda uut informatsiooni, millest kirjutada järjekordne menuk."

Loomingu Raamatukogu tähistas äsja 60. sünnipäeva ning edetabelis leidus ka kaks Loomingu Raamatukogu teost: "Laustud sõna lagub. Valik eesti vanasõnu" ning brasiilia klassiku Machado de Assise "Hulluarst".