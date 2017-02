Otseülekanne lõppenud: "Koolon-live" koos Berk Vaheriga

Berk Vaher (Foto: Pressimaterjalid)

Korra kuus sätitakse üles kaamerad, koguneb publik ja "Kooloni" intervjueerija Erni Kask hakkab juttu puhuma mõne põneva külalisega. Vestlus on samaaegselt jälgitav nii koduses ETK-s kui ka live-ülekandena ERRi kultuuriportaalis.

Et live-osa veelgi suurendada, on külalised valitud sellised, kes midagi ka kohapeal esitavad: muusikud, lauljad, poeedid, DJ-d, improviseerijad ja muud live-kunstnikud. See on eksperiment.

Esimene "Koolon-live" toimus Tartu Erinevate Tubade Klubis, kus külaliseks oli kirjanik, kriitik ja DJ Berk Vaher.