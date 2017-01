Skulptor Riho Kulla põhiprintsiip: konflikt liikumise ja raskuse vahel

"Maahommik" käis vestlemas skulptor Riho Kullaga, kelle üks tuntumatest töödest on uue raadiomaja väliskulptuur "Tuvi".

Riho Kuld rääkis oma noorukiea spordikarjäärist ja sellest, kuidas kunstihuvi spordist võitu sai.

"Mulle meeldib, et skulptuurimaterjal on väga raske materjal. Tõsta pronksi, kasvõi kipsi – ega see ei ole niisama. Aga minul tekkis idee teha näiliselt kerget skulptuuri. Mida liikuvam ta on, seda kergem ta välja paistab," ütles ta.

Konflikti liikumise ja raskuse vahel peabki ta oma skulptoritöö põhiprintsiibiks. Skulptuure on ta teinud kõigest, mis on käepärasem ja odavam: puu, dolomiit, plastid.