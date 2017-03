Sada aastat EKA nahakunsti sai üles kolmele näitusele ja kirja raamatusse

Täna täpselt sada aastat tagasi alustas Eesti Kunstiakadeemias (EKA) õpet esimene nahakunstikursus. Sada aastat on kokku põimitud kolmele näitusele ja ajalooraamatusse.

Näitusel on väljas ka nahakunsti esimese lennu tudengi Marta Kosenkraniuse töö, mis on nüüdseks saja aasta vanune. Vaatamata kõrgele eale näeb töö praegugi veel moodne välja, vahendasid AK kultuuriuudised.

"See töö on selline väga vahva leid. Kui me panime näitust kokku, siis me veel ei teadnud, et see töö tuleb. Me ei oska öelda, kas see dekoratiivpaber on Marta tehtud, aga tõenäoliselt on. Kui vaadata seda vana tööd ja seda dekoori, siis tundub nagu see oleks tehtud eile," sõnas EKA nahakunsti osakonna juhataja Lennart Mänd.

Aeg on aga edasi läinud ja nahakunsti kujundikeel on muutunud.

"Mõisteid käsitletakse teistmoodi. Suurim vahe on see, et kui siis koolitati häid käsitöölisi, siis praeguseks hetkeks me koolitame ikkagi disainereid. Kui rääkida objektidest, siis suurt nihet pole olnud, teeme jätkuvalt raamatuid, kotte, aksessuaare. Juurde on tulnud jalatsiõpe," rääkis Mänd.

Nahakunstile omaselt jõudis väärikas ajalugu ka raamatukaante vahele. EKA tähistab nahakunstiõppe piduaastat kolme näitusega: tarbekunsti- ja disainimuuseumis, kaubamaja vaateakendel ja Viru keskuse Rahva Raamatus.