Okupatsioonide muuseumi kolmiknäitus uurib naiste õiguseid

Okupatsioonide muuseumis avatud kolmiknäitus "#naistEST" käsitleb naiste õiguste temaatikat Eestis, Prantsusmaal ja Rootsis.

Evelin Tamme koostatud näitus jälgib Eesti naisliikumise arengut läbi Marie Reisiku isiku kuni 1940. aastani, vahendas "Aktuaalne kaamera". Reisik oli poliitik, naisliidu juht, haridustegelane ja kultuuritegelane, olles ka kunstiühingu Pallas üks asutajaid.

Näituse koostaja Evelin Tamm selgitas, et naiste esindatus poliitikas oli Marie Reisiku keskne probleem, mida ta arutas korduvates artiklites ja tõstis esile, "Kui nüüd vaadata Marie Reisiku CV-d, siis see on tõesti tihe, ta on saanud rohkem hääli valimistel kui Jaan Tõnisson ja võiks küsida, et miks teda ei teata," ütles Tamm.

Prantsuse instituudi algatatud näitusel on väljas fotograaf Nicole Migueli kolm fotoseeriat, mis käsitlevad naisi, naiselikkust ja feminismi. Esimesel fotoseerial võitlevad naised tänaval oma õiguste eest, teisel seerial küsis fotograaf poseerivatelt naistelt, mida tähendab nende jaoks erootilisus ning kolmas seeria on väärikas eas naistest.

Kolmiknäituse viimane osa kujutab naisi Rootsi diplomaatias 17. sajandist tänapäevani.

Näitus "#naistEST" on Okupatsioonide muuseumis avatud 30. aprillini.