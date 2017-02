Täna autasustatakse Ilon Wiklandi noore kunstniku preemia võitjat

Kolmandat korda toimus Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss, millest võtsid osa 14-18-aastased noored üle Eesti. Autasustamine toimub Ilon Wiklandi sünnipäeval, 5. veebruaril Iloni Imedemaal.

Sel aastal laekus konkursile taas töid üle terve Eesti - Tallinnast, Tartust, Pärnust, Viljandist, Märjamaalt, Kuressaarest, Haapsalust ja Läänemaalt ning mujalt. Kokku võttis konkursist osa 29 noort.

Žüriiliikmed Krista Kumberg, Viive Noor, Tea Tammelaan, Kersti Tiik ja Maarja Aaloe tegid laekunud tööde seast esialgse valiku. Parimaid töid esitleti arvuti vahendusel ka Ilon Wiklandile, kes tegi viimase, otsustava valiku.

Ilon Wikland tänas kõiki konkursil osalenuid ja rõhutas selgi korral, et noor kunstnik peab kindlasti võtma sihiks olla originaalne ja mitte kopeerida teiste töid, vaid leida oma stiil. "Kunstnikuks olemine on aidanud minul leida oma identiteedi. Soovin kõigile noortele kunstnikele edu," ütles Wikland.

Pühapäeval, 5. veebruaril, Ilon Wiklandi sünnipäeval on Iloni Imedemaa kõigile tasuta avatud. Konkursi võitja kuulutatakse välja kell 14.00. Lisaks toimub muudki põnevat.