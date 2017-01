Eestis näeb läbilõiget Euroopa keraamika ajaloost

Euroopa ühist vaimsust saab kirjeldada ka läbi keraamika. Nii usuvad rahvusvahelise näituse "Euroopa kultuurielu keraamikas - barokist tänapäevani" koostajad.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis eksponeeritud näitus ühendab üheksa Euroopa muuseumi kollektsioone 17. sajandist kuni tänaseni. Tähelepanu all on mitmed keraamika valdkonnad: arhitektuurne keraamika, disain ja käsitöö, filmograafia ja intervjuud. Ehkki iga maa keraamikatööstus on arenenud iseseisvalt nii Stoke-on-Trentis, Baltimaades, Balkanil, Saksamaal kui ka Itaalias ja Hispaanias, võib märgata, et esemeloome Euroopas on toetunud teatavale ühisele pinnale.

Saksamaa Porzellanikoni direktor Wilhelm Siemen ütles "Aktuaalsele kaamerale", et käesolev näitus selgitab, kuidas Euroopa kuulub ühte. "Millistes suhetes on olnud riigid ja stiilid, mida üks on teiselt õppinud," sõnas ta ja selgitas, et näitusel on lauanõud, kahhel, arhitektuuri osad ja skulptuurid, mis ilmestavad erinevaid ajastuid ja näitavad ka väljastpoolt tulnud mõjutusi.

Näitus "Euroopa kultuurielu keraamikas - barokist tänapäevani" on Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatud 26. märtsini.