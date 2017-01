Maria Arusoo: Kaido Ole huumor on ülimalt haige

2016. aasta lõpus avas Kaido Ole Tallinna Kunstihoones uue näituse "Nogank Hoparniis", mis koondab viimastel aastatel valminud töid. "OP" rääkis näitusest nii kunstniku endaga kui ka kaasaegse kunsti keskuse juhataja Maria Arusooga.

"See näitus on justkui mingi etapi lõpp," ütles Maria Arusoo "OP-is" ja selgitas, et Kaio Ole värskes näituses "Nogank Hoparniis" näeb väikeseid viiteid ja vihjeid nii maalikunsti ajaloole kui ka Ole varasemale loomingule. "Samas suudab see kõik sulle ikkagi väikese maksahaagi teha ning üllatada." Arusoo tõi ka välja, et Kaido Ole huumor on väga haige. "Ma kohati ei saa sellele pihta, võin küll mõista, mille üle ta nalja teeb, aga see on väga piiri peal," sõnas ta.

"Näituse pealkiri oli väga aus ja kaidolik, ta mõtles oma sõna, mis oli tema enda privaatkeel, nagu on tegelikult ka tema maalid," nentis Arusoo ja lisas, et Kaido annab ette tee, mida mööda tema kõnnib ning korjab sealt üles selle, mida soovib.

Kaasaegse kunsti keskuse juhatajale jäid näituselt kõige enam meelde teosed "Salapärane värdjas" ja "Tantsuõhtu üksikute südamete klubis".