Nn protsendiseadus on avalikku ruumi toonud ligi 60 kunstiteost

Kunstiteose kohustusliku tellimise seadus on viie aasta jooksul toonud avalikku ruumi ligi 60 kunstiteost. Kõige aktiivsem kunstiteoste tellija on olnud Riigi Kinnisvara AS ja kõige enam on konkursse võitnud kunstnike meeskond, kuhu kuuluvad Oliver Soomets, Tõnis Hiiesalu ja Bruno Lillemets.

Oliver Soomets võitis 2015. aastal koos kaaslastega neli kunstikonkurssi. Tema sõnul on protsendiseadus hetkel Eestis pea ainus võimalus saada tasustatud tellimus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seaduse järgi peab igast riiklikust ehitushanke summast minema üks protsent kunsti tellimiseks.

"Mõisatesse on olnud mõnikord analoogsed konkursid, kus mõni rikas mõisaomanik tellib endale parki kunsti, aga see ei ole nagu see, sest siis tellija vaatab oma rahakotti ja tahab mingit pronksist vidinat. Siin on tegelikult vabad käed, žürii on objektiivne ja pädev," selgitas Soomets.

Kunstnike liit koos kunstiteadlaste ja kuraatoritega nimetab žüriidesse oma ala eksperte. Nemad seisavad selle eest, et esindatud oleksid erinevad kunstipraktikad ja et kunstiteose tähe all ei tellitaks diivanit või seinakella.

"Raskuspunkt on jäänud 3D lahenduste, ruumiliste objektide peale, on nad siis sees või väljas, aga samas on ka heli ja valgusega seotud lahendusi, mis võimaldavad uusi meediaid või digitaalseid kunstivorme kaasata. Võib-olla seinale pandava tasapinnalise maali, graafika, foto hankeid või lähteülesandeid on olnud tagasihoidlikumalt," rääkis kunstnike liidu president Vano Allsalu.

Protsendiseadusega tellitud kunstiteostele kehtib kaheaastane garantii. Kuna avalikku ruumi loodud teos ei ole nii kaitstud kui galeriis või kunstisaalis, tuleb ette ka ootamatusi. Näiteks ühe skulptuuri kuldsetel kätel on paari aasta jooksul mõni sõrm kaduma läinud.

"Kui teos on seinal, siis ta hakkab elama oma elu ja kui mõni naljamees mõtleb, et murraks näiteks kõik näpud ära, siis mul ei olegi midagi teha. Ühel hetkel võib öelda, et näpud ei olnud piisavalt tugevad, et neid oli üldse võimalik murda, aga ilmselgelt galerii olukord on natukene teine," selgitas Soomets.

Protsendiseaduse ellukutsujad loodavad, et ühel hetkel tulevad vabatahtlikult ideega kaasa ka kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad.

"Seda seadust võiks võtta tõesti kui mitte hirmsat kohustust, vaid riigipoolset eeskuju, kuidas me kõik võiksime oma ühist ruumi arendada," arvas kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre.