80 tekstiilikunsti pärli jõudsid näitusele

Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi uus püsiekspositsioon mahutab rohkem taieseid kui kunagi varem - 2000 teost 400 kunstnikku ja neli kuraatorit annavad ülevaate Eesti tarbekunsti arengust möödunud sajandi algusest tänaseni.

Eesti professionaalse tekstiilikunsti ajalugu algas 1915. aastal, kui maalikunstnik Oskar Kallis sai valmis vaiba kavandi. Kokku on näitusel väljas 80 tekstiilikunsti pärli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esindatud on kindlasti kõik me etekstiilikunsti klassikud, alustades Adamson Ericuga, kes oli laiema taustaga, Mari Adamson, Ellen Hansen, Eesi Erm, kuni tänaseni välja kõik tuntud tegijad. Hea meel on, et lisaks rikkalikule vaibakollektsioonile on seekord lisaks täiesti eraldi esindamist leidnud eesti kangakunst alates 20. sajandi teisest poolest," lausus kuraator Helen Adamson.

Eesti keraamika ja portselanikunsti lugu jutustatakse läbi 500 hoolikalt väljavalitud taiese. Ekspositsiooni üks eredamaid näiteid on kunstnik Adamson Ericu 1937. aastal Pariisi maailmanäitusel osalenud serviis. "Teatavasti on tegu ju eestkätt maalijaga, kes on tõsise jälje jätnud ka tarbekunsti. Antud juhul õnnestus meil koostöös Adamson Ericu muuseumiga välja panna koopaserviis ja välja me panime selle seetõttu, et see oma aja kontekstis sedavõrd erines toonase aja teiste eesti kunstnike loomingust, eeskätt oma vabadusega, uue lähenemisnurgaga, võib öelda, et see maaling on ajaloofilosoofiline," ütles kuraator Airi Ligi.

Lisaks tekstiilikunsti ja keraamika ajaloole annab 2000 taiesest koosnev ekspositsioon ülevaate veel ehte- ja metallikunstist, naha ja köitekunstist ning klaasikunstist.