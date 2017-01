Ateneumi direktor andis "OP-is" ülevaate Modigliani näitusest

"OP" käis Helsingis Ateneumi kunstimuuseumis, kus on avatud Amedeo Modigliani retrospektiivnäitus.

Ateneumi kunstimuuseumi direktor Susanna Pettersson arvas, et Amadeo Modigliani on üks maailma olulisemaid kunstnikke.

"Ta suutis oma eluajal välja arendada väga omanäolise ja äratuntava vormikeele. Ta maalis inimesi nii nagu keegi teine seda teinud ei olnud. See, miks Modigliani teosed löövad praegu rahvusvaheliste oksjonite hinnarekordeid, tuleneb muidugi sellest, et tema loomingut on suhteliselt vähe. Ta suri päris noorelt," sõnas ta.

Pettersson lisas, et retrospektiiv on üles ehitatud nii, et vaataja saaks aimu kunstniku tähtsaimast kunstikeskkonnast, Pariisist.

"Eriti põnev etapp oli see, kui Modigliani hakkas tegelema skulptuuriga. Ta uuris põhjalikult Louvre´i kollektsiooni, leides antiikkunsti eri ajastud, varastas Pariisi ehitusplatsidelt betoonplokke ja hakkas neist skulptuure tegema. Oma variante iidsetest skulptuuridest. Kui skulptuure võrrelda maalidega, avaneb ka Modigliani kood."

Ateneumi direktori ütles veel, et selliseid näitusi korraldades on soovijate järjekorrad väga pikad.

"Ükski muuseum ei saa iial kunstniku kõiki teoseid, mida sooviks. Püüdsime saada Stuttgardist ühte konkreetset aktimaali. See ei õnnestunud, kuna maal läks Londoni Tate Moderni galeriisse ja konservaatorid arvasid, et see ei kannata kahte nii pikka järjestikust reisi."

Modigliani näitust on tema sõnul külastanud 100 000 inimest.

"OP-is" sai sõna ka Rahvusooperi Estonia balletijuht, kes on Tauno Aintsi muusikale lavastanud balleti "Modligiani – neetud kunstnik".