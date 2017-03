"OP" kaevus Sittowi kuulsa portree detailidesse

Kultuurisaade "OP" on püsinud Eestist pärit maalikunstniku Michel Sittowi jälgedes hooaja algusest saadik. Seekord võeti kunstniku pärandi uurimisel appi Taani kolleegid.

Kunstiajaloolane Greta Koppel ütles, et Sittow on maalinud kõige ikoonilisema portree Taani kuningast Christian II, kes on taanlaste ajaloos oluline kuningas ja põnev ning konfliktne isiksus.

Vanemkonservaator Troels Filtenborg selgitas kõnealust maali uurides, et see portree on maalitud teise portree peale. "Varasemal portreel oleval modellil on üsna silmapaistvad näojooned. Tal on esiletungiv pikk lõug, paažisoeng ja müts peas, mis sarnaneb enam-vähem kuningas Christiani peakattega. Tema käed on asetatud kompositsiooni allservas madalale rinnatisele ja tähelepanu väärib see, et ta kannab Kuldvillaku ordu ordenit."

"Õhuke lakikiht esimese ja teise portree värvikihtide vahel ja esimese portree detailsus näiteks Kuldvillaku juures viitab sellele, et varasem portree oli lõpetatud teos, mitte pooleli ja kõrvale jäetud kompositsioon, kui sellele praegust maali peale hakati kandma," lisas Filtenborg.

Sittowi isiku ajaloost ja tema maalide spetsiifikast rääkis veel vanemuurija-kuraator Hanne Kolind ja tema kolleegid.