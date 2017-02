Kadri Karro soovitas seada sammud ETDMi ja kiitis Danel Kahari isikunäitust

Areeni peatoimetaja Kadri Karro soovitas "Terevisioonis" seada sammud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumisse (ETDM), kus on avatud kaks näitust. Lisaks tõi Karro välja Danel Kahari näituse Draakoni galeriis.

Kõigepealt siis võtkem suund ETDMi:

"Seal on koguni kaks keraamikanäitust avatud. Üks on Euroopa keraamika ülevaade 17. sajandist kuni tänapäevani üheksa erineva muuseumi kogudest. See on ikka väga uhke ülevaade. Seal on tuntud Wedgwoodi portselani, aga ka üllatavat. Nägin seal tuntud itaalia futuristi Giacomo Balla disainitud kohviserviisi, mis oli väga kihvt ja värviline."

Karro jätkas, et kui ajalooülevaade on nähtud, siis võiks minna üles galeriisse ja vaadata, mida Eesti Kunstiakadeemia keraamikatudengid on disaininud Eesti erinevate toidukohtade jaoks.

"Osa nendest nõudest on ka käigus."

Karro soovitas külastada ka Draakoni galeriid, kus on avatud Danel Kahari "Koht".

"See on noore maalikunstniku esimene isikunäitus. Ta on 26-aastane Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud maalikunstnik. Ma arvan, et tegemist on väga tugeva debüüdiga, üks paremaid maalinäitusi, mida ma viimasel ajal näinud olen. Ma soovitan vaadata ilma pealkirju lugemata ja tunda suureformaadiliste maalide seas ära üks maal, mille inspiratsiooniks või aineseks on olnud Johann Köleri "Truu valvur"".