"OP" käis näitusesaalis pesupesemist uurimas

Kuidas muuta koristamine naudinguks? Millised on pesupesemise 50 halli varjundit? Adamson-Ericu muuseumis on avatud näitus "Pesupäev". Kultuurisaade "OP" astus läbi.

"Elu on näidanud, et kunstnikke nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt on pesu pesemine, kuivamine väga inspireerinud," sõnas kuraator Ülle Kruus.

Kunstiakadeemia doktorant ja kunstnik Ulvi Haagensen ütles, et teda huvitavad küsimused, miks me pesu peseme ja mis meid motiveerib pesema.

"Kuigi need tunduvad lihtsad küsimused ja me mõtleme pealiskaudselt, et vastus on lihtne, siis tegelikult ma olen avastanud, et see ei ole nii lihtne. Huvitavaks läheb siis, kui me ei räägi professionaalsest pesemisest, vaid sellest, mida me kõik isiklikult teeme. Mis juhtub siis, kui me peseme kellegi teise pesu? Miks me peseme nende pesu? Me võime öelda, et see on võib-olla armastusest või sellest, et me hoolime... Ma olen näinud märtreid, inimesi, kes on käpuli maas, pesevad põrandat – sa näed, et ta on märter ja siis kõik ümberringi tunnevad ennast nii halvasti," rääkis ta.

Ülle Kruus ütles veel, et ega tänapäeva noored väga teagi, mida pesupesemine arhailises võtmes tähendas ja millised olid meetodid kui veel elektrit ei olnud.