Sänk avas isikunäituse

Tänavakunstnik Sänk avas Vana-Võromaa Kultuurikojas isikunäituse "Seinast seina". Spetsiaalselt näituse tarvis valminud suureformaadiliste maalingutega soovib kunstnik tähelepanu juhtida ühiskonna probleemidele, mis teda ennast kõige enam kõnetavad.

29-aastane grafitikunstnik Sänk nimetab oma töid ühiskonnakriitilisteks, mis omakorda on kannustatud tema varasemast töökogemusest sotsiaalvaldkonnas, kus ta tegeles ka näiteks alaealiste alkoholi- ja narkosõltlastega.

"See varasem töökogemus tahab nagu välja tulla, just loomingusse, et näidata inimestele seda poolt, mille peale nad väga tihti ei mõtle," ütles Sänk "Aktuaalse kaamera" kultuuriuudistele.

Nii võrdleb ta võltsilu viljelevaid naisi plastmasspardiga, pöörates samas tähelepanu ka inimese ja looduse vahelisele tasakaalutusele.

Näitus "Seinast seina" tähistab 20 aasta möödumist hetkest, mil kunstnik hoidis esimest korda käes värvipihusteid. Sänki sõnul on selle aja jooksul muutunud nii ideed kui ka taieste mõõtmed. Näiteks on tema käe all valminud Ülemiste Citys asuv 1640 ruutmeetri suurune, Marit Muraka kavandi järgi tehtud töö "Sa pole üksi", aga ka Võru kortermajadel olevad hiiglaslikud Navitrolla maalide põhjal loodud seinamaalid.

"Tänu eelmise Võru linnavalitsuse ettevõtmisele said need pildid tehtud ja loodetavasti tuleb veel lisagi. Õnneks on inimesed aru saanud, et laseme nendel meestel siis natuke hullata ja möllata, et las nad teevad neid pindasid pigem legaalselt täis, mitte ei kirjuta kuhugi seina peale lihtsalt roppusi," kommenteeris Navitrolla.

Just tänu suuremõõtmelistele töödele on Sänki sõnul viimastel aastatel muutunud ka üldsuse suhtumine grafitisse.

Näitusel "Seinast seina" on väljas kümme suuremõõtmelist maalingut, millest pooled on tehtud koostöös teiste eesti tänava- ja grafitikunstnikega. Näitus jääb Vana-Võromaa Kultuurikojas avatuks kuni viienda veebruarini.