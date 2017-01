Britta Benno isikunäitusest: kui ma olen inimene, siis alati ühendatud

Hämaral joonistusnäitusel on korraga ühendatud nii füüsilise keha kui ka virtuaalruumi rütmid - nõnda iseloomustab graafik ja joonistuskunstnik Britta Benno oma uut isikunäitust.

Näituse põhiidee on selles, kuidas me inimestena oleme alati virtuaalselt ühenduses, alati klikime või kerime midagi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on väga isiklik näitus, iseendast võib-olla. Kui näiv on see vabaduse moment, kui palju me kordame liigutusi. Siin on mitmed animatsioonid, skrollimisest, hiire klõpsutamisest, kui palju me vajutame klaviatuurile päevas - nad on osakesed meist. Kui ma olen inimene, siis alati ühendatud," lausus graafik ja joonistuskunstnik Britta Benno.

Näitusel on kõrvuti animatsioonid söejoonistuste ja sügavtrüki tehnikas valmistatud töödega. Joon jookseb üle pildiääre seinale ja ruumi.